Vrijgelaten Bunschotenaar Henk K.: "Mijn kinderen zijn gestolen"

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Henk K. uit Bunschoten is door zijn vrouw en twee van zijn kinderen opgehaald uit de gevangenis in Nieuwegein. De strenggelovige vader van negentien kinderen zat sinds september afgelopen jaar vast omdat hij wordt beschuldigd van ontucht met zijn dochter, mishandeling en vrijheidsberoving.



In een gesprek met De Bunschoter buiten de muren van de gevangenis zegt K. dat hij zijn detentie als een verschrikking heeft ervaren. "Vooral de beperking dat je met geen mens mag praten, dat is echt heel erg moeilijk." Ook zegt hij dat hij de eerste zeven maanden moeite had om te slapen.



ENKELBAND

K. mag zijn rechtszaak die volgende maand verdergaat thuis afwachten, maar moet zich aan strenge voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact opnemen met de mensen die aangifte tegen hem hebben gedaan en de minderjarige kinderen uit zijn gezin die uit huis zijn geplaatst. Ook mag hij niet naar de plaats waar die kinderen worden opgevangen. K. draagt een elektronische enkelband om te controleren of hij zich aan de afspraken houdt.



"Daar heb ik helemaal geen moeite mee", zegt K. tegen De Bunschoter. "Ik kan gewoon alles doen wat ik wil." Dat een aantal kinderen uit het huis is gehaald, noemt hij diefstal. "Die hebben ze gewoon gestolen", zegt hij ogenschijnlijk laconiek.



WERK

K. wil zo snel mogelijk weer aan het werk in zijn voegbedrijf. "Werken is voor mij vakantie. Ik moet eerst alle spullen nakijken, want het heeft allemaal een jaar stilgestaan dus er kan best het een en ander kapot wezen. Dat moet eerst gerepareerd worden."



Op de vraag wat hij eenmaal thuis als eerste gaat doen antwoordt hij lachend: "Dan gaan we even lekker tot rust komen."



