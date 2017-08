"Uitzetting moeder Howick en Lily verschrikkelijk nieuws"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 13:04 uur

Honderden kinderen voerden actie tegen de uitzetting. Foto: ANP

AMERSFOORT - De Kinderombudsman noemt het verschrikkelijk nieuws dat de moeder van Howick en Lily uit Amersfoort is uitgezet. Vanochtend is ze op het vliegtuig naar Parijs gezet, vanuit daar vliegt ze door naar de Armeense hoofdstad Jerevan.



Defense for Children zei eerder vandaag nog nooit te hebben meegemaakt dat een moeder is uitgezet terwijl de kinderen nog in Nederland zijn.



"Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat", meldt de Kinderombudsman. "Nog veel meer kinderen hebben toekomst in Nederland maar mogen niet blijven. Kinderpardon moet op de schop om hen eerlijke kans te geven."



POLITIEK

Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zeggen zich "goed te kunnen voorstellen dat heel veel mensen zich zorgen maken" om de uitzetting van de moeder, terwijl de kinderen nog in Nederland zijn.



D66 en ChristenUnie willen dat gezinnen als dat van Howick en Lily niet langer zo streng worden gehouden aan de eis dat ze aan hun terugkeer naar hun land van herkomst meewerken. Door dat strenge beleid van de afgelopen jaren mochten maar heel weinig in Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers hier blijven.



GEEN VERSOEPELING

VVD en CDA voelen vooralsnog niets voor versoepeling. Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers hielden zich vanochtend zo veel mogelijk op de vlakte, waarschijnlijk om de twee beoogde coalitiepartners niet in de gordijnen te jagen.



Howick en Lily zijn nog in Nederland. Ze zouden logeren op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zat, niet wilde prijsgeven. Als het lukt om contact met de kinderen te krijgen, willen juristen van Defence for Children gaan bekijken hoe ze de twee kinderen en hun moeder kunnen helpen.



