Geen acuut instortingsgevaar bij 'gescheurd' pand in Maarssen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 14:42 uur

Foto: 112mediautrecht

MAARSSEN - De gemeente gaat niet ingrijpen bij het Maarssense pand waar scheuren in zijn ontstaan. Er is geen groot instortingsgevaar.



In het gebouw aan de Binnenweg zijn een woning en een drukkerij gevestigd. Toen in maart damwanden werden ingetrild, zijn de scheuren ontstaan.



Deze week worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De bewoners moeten dan hun huis uit en daarna wordt gekeken of ze er weer veilig kunnen wonen. De gemeente Stichtse Vecht gaat toezicht houden bij de restauratie.



