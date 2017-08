Gevallen fietser IJsselstein overleden in ziekenhuis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 14:45 uur

Foto: Sem van der Wal

IJSSELSTEIN - De fietser die gisteravond ten val kwam in de binnenstad van IJsselstein is in het ziekenhuis overleden.



De man wilde tussen twee paaltjes op de Voorstraat fietsen, maar bleef haken en viel. Hij raakte buiten bewustzijn en had veel lichamelijke verwondingen.



Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op een terrein bij zwembad Hooghe Waerd om medische assistentie te verlenen. Politieagenten hebben het traumateam naar de locatie van het ongeval gebracht. De zwaargewonde man werd met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij volgens de politie later aan zijn verwondingen.



De politie heeft kort onderzoek gedaan. De conclusie is dat de man inderdaad gevallen is en dat er verder geen andere partijen bij betrokken waren.



