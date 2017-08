'Illegaal' Amersfoorts meisje (5) krijgt geen zorgverzekering

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 05:30 uur

AMERSFOORT - Het Amersfoortse meisje Mawa kan door een vreemde samenloop van omstandigheden en bureaucratische regels geen zorgverzekering afsluiten. Ook is ze officieel illegaal in Nederland omdat ze geen verblijfsstatus heeft.



Haar ouders, die al jarenlang premie betalen, ontdekten dat toen ze met hun kind in het ziekenhuis waren. Als de 5-jarige Mawa zorg nodig heeft, moeten haar ouders dat cash betalen. Zorgverzekeraars willen geen zaken met Mawa doen omdat ze geen verblijfsvergunning heeft.



"Een regelrechte faillissementsaanvraag", noemt Roland Monsma dat tegenover RTV Utrecht. Hij is een goede vriend van de familie en zet zich voor hen in.



HOE ZIT HET

Mawa valt tussen een hoop regelingen in en heeft enorme pech. Haar moeder is geboren in Iran en kreeg onlangs een Nederlands paspoort. Maar door Iraanse regels kon het meisje de nationaliteit van haar moeder niet overnemen en dus is ze ook niet 'mee-genaturaliseerd'.



Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de enige oplossing dat haar vader teruggaat naar zijn geboorteland Irak om een paspoort aan te vragen. Maar hij is politiek vluchteling. "Dan gaat hij de gevangenis in", zegt Monsma. "Of wordt hij gelyncht."



UITZETTING

Officieel kan Mawa over dertien jaar, als ze volwassen is, worden uitgezet. Maar kinderrechtenorganisatie Defence for Children benadrukt dat in dertien jaar tijd nog veel kan gebeuren en dat die zorg dus nog niet aanwezig is.



Dat de ouders van Mawa wťl verblijfsrecht hebben en hun dochter niet, noemt Defence for Children "tamelijk curieus".



FINANCIEEL DEBACLE

Dat het Amersfoortse kind onverzekerd rondloopt, is een groot probleem. Haar vader is postbode en kan eventuele hoge medische kosten niet ophoesten.



Roland Monsma baalt enorm van de bureaucratie. "Het is zo duidelijk dat niemand iets illegaals heeft gedaan. Het kind is hier geboren, zit hier op school en krijgt kinderbijslag."



