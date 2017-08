IJsselstein geeft Shanice van de Sanden eigen huldiging

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 15:29 uur

IJSSELSTEIN - Europees kampioen voetbal Shanice van de Sanden krijgt vanavond haar eigen huldiging in IJsselstein.



Ze begon als meisje met voetballen bij VVIJ, om uit te groeien tot speelster van het Engelse Liverpool en het succesvolle Nederlands Elftal. Na de huldiging voor het hele team zet IJsselstein de lokale heldin nu extra in het zonnetje.



Het feest op de Plaats voor het Historisch Stadhuis begint om 18.30 uur met muziek. Speelsters van VVIJ en IJFC halen Shanice ondertussen thuis op met een open bus. Na een korte rondrit over de Beneluxweg en de Utrechtseweg komt ze aan bij het Historisch Stadhuis. Daar wordt ze vanaf 19.00 uur gehuldigd door burgemeester Patrick van Domburg, wethouder Marijke van Beukering en VVIJ-voorzitter Dick Dam.



RTV Utrecht volgt de huldiging live via Facebook.



