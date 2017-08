Vrouw gewond na crash bij tankstation in Mijdrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 16:28 uur

Foto: Peters Hotnews (Foto 1 van 2) Foto: Peters Hotnews (Foto 2 van 2) ‹ ›

MIJDRECHT - Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Mijdrecht. Een andere bestuurder die probeerde te keren zag haar over het hoofd en botste tegen haar aan.



Het ongeluk gebeurde op de N201 bij het Shell-tankstation. Eťn rijbaan werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen zijn geen details bekend.



