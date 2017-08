Issa Kallon van FC Utrecht naar Cambuur

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 17:16 uur

Foto:

UTRECHT/ZEIST - Aanvaller Issa Kallon verruilt FC Utrecht per direct voor SC Cambuur. Hij tekent in Leeuwarden een contract voor twee jaar, met een optie voor een extra seizoen.



"Wij willen van de gelegenheid gebruikmaken Issa te bedanken voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes toe in Friesland, bij SC Cambuur", aldus trainer Erik ten Hag op de website van FC Utrecht.



Kallon kwam tot zes wedstrijden voor het eerste team van Utrecht. De 21-jarige flankspeler uit Zeist werd vorig jaar al verhuurd aan FC Emmen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht