Duur foutje, auto te water in Baarn

maandag 14 augustus 2017, 17:12 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - Een automobilist in Baarn heeft een foutje met grote gevolgen gemaakt. Vanmiddag belandde haar auto in het water in de vijver tussen de Botter en de Boeier.



De vrouw was op visite bij familie in Baarn en vergat bij het parkeren de handrem goed aan te trekken. De Fiat 500 kwam in beweging en rolde de oprit af, zo het water in.



Een bergingsbedrijf heeft de wagen op het droge getakeld. Hoe groot de schade is wordt nog onderzocht. De eigenaar van de Fiat kwam met de schrik vrij.



