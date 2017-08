Burgemeester Bolsius: "Machteloos in situatie Howick en Lily"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 17:36 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort noemt de uitzetting van de moeder van Howick en Lily ongelooflijk ongemakkelijk. "Het is een hele pijnlijke situatie voor twee jonge kinderen. Ik zie heel veel emotie. En een gevoel van machteloosheid, dat ik ook heb."



Vanochtend is de moeder uitgezet naar ArmeniŽ. Howick en Lily zijn nog in Nederland. Ze zouden logeren op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zat, niet wilde prijsgeven.



De burgemeester geeft tegenover RTV Utrecht aan dat hij tot vrijdagmiddag contact heeft gehad met het ministerie. Als er mensen uitgezet moesten worden, wilde hij dat moeder en kinderen tegelijkertijd zouden gaan. "Vanochtend is duidelijk geworden dat dat anders is gegaan."



HARTENTOCHT

Bolsius laat weten dat hij de kritiek op zijn afwezigheid bij de zogeheten 'hartentocht' begrijpt. "Ik snap dat heel wat mensen emoties hebben, en dat dat leidt tot opmerkingen naar mij. Maar ik wilde geen valse verwachtingen te scheppen."



Naar eigen zeggen heeft de burgemeester naar eer en geweten gehandeld. "Ik heb me continu betrokken gevoeld met de kinderen en de mensen die de tocht georganiseerd hebben. Ik weet dat ik de afgelopen weken heb gekeken of er toch nog iets mogelijk was. Mij was duidelijk dat dat niet het geval was.



SAMENLEVING

"De moeder is hier een jaar of acht, negen geleden gekomen met twee jonge kinderen. Terwijl de procedure is gaan lopen, gaan die kinderen naar school. Ze maken vriendjes, ze gaan sporten, worden onderdeel van de Amersfoortse samenleving. Dat maakt de situatie zo schrijnend."



Als de school weer begint zal de burgemeester de klasgenoten van Howick en Lily gaan opzoeken. "Dat zal geen makkelijke opgave zijn. Ik weet wat het betekent als vriendschappen op deze manier worden afgesneden."



De burgemeester weet niet waar de kinderen op dit moment zijn. De vraag of de kinderen alsnog worden uitgezet als ze weer opduiken, kan Bolsius niet beantwoorden. "Dat is aan de staatssecretaris."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht