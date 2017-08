De Bilt herdenkt Japanse capitulatie Tweede Wereldoorlog

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 06:00 uur

Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap (Foto 1 van 3) Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap (Foto 3 van 3) ‹ ›

DE BILT/BILTHOVEN - Honderdduizend Nederlanders zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in Japanse interneringskampen. Overlevenden van de kampen dragen de herinneringen aan die periode hun hele leven lang met zich mee.



Kunstenares Anne Groen (85) uit Bilthoven woonde in Nederlands-IndiŽ toen de Japanners de Nederlandse kolonie veroverden. Haar gevangenschap is een inspiratiebron voor schilderijen die vanaf vandaag te zien zijn.



HERDENKING

De Bilt is de enige gemeente in de provincie waar er een herdenking is voor de capitulatie van de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar is de gemeente twee minuten stil voor alle Nederlandse slachtoffers in AziŽ. "Veel mensen zijn hier komen wonen nadat ze uit IndonesiŽ kwamen. Wij vinden het daarom belangrijk om niet alleen 4 en 5 mei te herdenken omdat er voor veel mensen na 5 mei nog geen vrijheid was", zegt burgemeester Sjoerd Potters.



Anne Groen groeit op in een 'jappenkamp'. Het was een periode met veel angst. De Japanse militairen zijn gewelddadig en ook bij de gevangen onderling is er maar weinig saamhorigheid. Ze schrijft in haar dagboek: "Naarmate de oorlog langer duurde en het eten steeds minder werd, trok men zich weinig of niets meer van de ander aan."



SCHILDERIJEN

In het gemeentehuis hangen haar schilderijen. Sommigen zijn abstract, in andere werken zijn vormen te herkennen. Op een grote witte Japanse vlag staan tientallen voetafdrukken, ze staan symbool voor alle kinderen die gevangen zaten. "Als iemand tegen mij zegt dat ze dat schilderij met die voetjes zo leuk vinden dan gaat voor mij alles door de grond. Dan denk ik kan je niet lezen? Weet je niet wat een Japanse vlag is?"



Anne Groen vindt het moeilijk om tot in detail in te gaan op wat er in het kamp afspeelde. Ze heeft lang niet alles verteld maar hoopt dat de schilderijen een indruk geven van wat zij en al die duizenden anderen hebben meegemaakt.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht