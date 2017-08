Stadsbaantunnel nog hele week dicht vanwege loskomend beton

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 18:48 uur

UTRECHT - Uit veiligheidsoverwegingen blijft de Stadsbaantunnel langs de A2 bij Leidsche Rijn zeker tot en met vrijdag afgesloten.



De tunnel ging donderdag uit voorzorg dicht voor verkeer, omdat er een stuk beton uit de betonnen palenconstructie vůůr de tunnel in de middenberm lag. Uit een memo van wethouder Kees Geldof aan de gemeenteraad blijkt dat dit vorige maand al bekend was bij de gemeente, maar door een interne communicatiefout heeft deze informatie de tunnelbeheerder nooit bereikt.



INSPECTIES

Bij de inspecties van afgelopen vrijdag en zaterdag is gebleken dat op nog twee plekken stukken beton niet goed meer vast zaten. Op dit moment wordt verder onderzocht wat de oorzaak is van het loskomend beton en wat daar in de toekomst aan gedaan kan worden. Indien nodig worden er tijdelijke maatregelen getroffen.



OMLEIDINGEN

De Stadsbaantunnel loopt parallel aan de A2-tunnel en verwerkt het lokale verkeer van en naar Leidsche Rijn. Voor het verkeer zijn omleidingsroutes ingesteld. "Vooralsnog geeft de afsluiting van de Stadsbaantunnel wel (beperkt) overlast, maar geen grote verkeerskundige problemen. De verwachting is echter dat gelet op de aflopende vakantieperiode het verkeer weer gaat toenemen", aldus de wethouder.



"We doen er uiteraard alles aan om de Stadsbaantunnel zo spoedig mogelijk weer te kunnen openen zodat het verkeer weer de normale route kan rijden. Daarbij staat vanzelfsprekend de veiligheid voorop", schrijft Geldof.



