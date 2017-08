Honderden fans juichen Shanice toe in IJsselstein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 20:35 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

IJSSELSTEIN - Onder grote belangstelling is Oranje-voetbalster Shanice van de Sanden vanavond individueel gehuldigd in IJsselstein, de stad waar ze vandaan komt.



De Europees kampioene werd bij haar ouderlijk huis opgehaald door een bus en naar het bordes van het oude stadhuis gereden. Daar stonden honderden fans haar op te wachten. Het plein was afgeladen vol.



De voetbalster van Liverpool stal de show door hard mee te zingen met de Hollandse krakers, net als een week geleden bij de huldiging in het Utrechtse park Lepelenburg.



Van de Sande bedankte alle IJsselsteiners voor de steun. Op het bordes werd bekendgemaakt dat de lokale voetbalclub VVIJ een veld naar haar gaat vernoemen.



Verder werd de rechtsbuiten in het zonnetje gezet door burgemeester Van Domburg en de wethouder van sport.



De huldiging is live gefilmd op de Facebook-pagina van RTV Utrecht en hier terug te kijken.



