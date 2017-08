Mega-ijshoorn verbannen uit straatbeeld Kop van Lombok

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 20:55 uur

Eigenaar John Regter in gelukkiger tijden, met op de voorgrond de verbannen ijshoorn. Foto: John Regter

UTRECHT - De opvallende ijshoorn op de hoek van de Kanaalstraat en de Damstraat in de Utrechtse wijk Lombok mag niet meer prominent op de stoep staan. Eigenaar John Regter van ijswinkel Vlaai & Ko moet de reclamehoorn tegen de gevel zetten, of hij krijgt een boete.



De ijsboer kreeg vandaag een reprimande van een handhaver. Het object van 2,20 meter hoog mag niet in de weg staan. Volgens de handhaver zou Regter wel een vergunning kunnen aanvragen, maar is de kans daarop nihil.



Vooral de schijnbare willekeur op het gebied van handhaven zit de eigenaar dwars. "Zo zijn er nog honderdduizend dingen die niet mogen in de wijk. Auto's rijden hier met 80, 90 kilometer per uur door de straat. En als de junks tegen mijn voordeur aan plassen of poepen, rijden de handhavers gewoon door."



ALTERNATIEF

De ondernemer heeft al nagedacht over alternatieven. De hoorn aan de gevel hijsen, zoals bij Roberto Gelato aan de Poortstraat, is geen optie. "Als mensen hier naar boven kijken, kijken ze alleen naar de moskee." Ook van andere reclameuitingen verwacht hij dat ze worden afgekeurd.



Daarom gaat Regter op zoek naar een ijskostuum. "Dan ga ik er zelf maar staan, in een ijspak met heel veel bolletjes. En mijn dochter heeft ook aangeboden een uurtje bij te springen. Volgens mij kan niemand dat verbieden."



