Sint Joriskerk blijft Armeense moeder Howick en Lily steunen

AMERSFOORT - De Sint Joriskerk uit Amersfoort die de uitgeprocedeerde moeder uit ArmeniŽ en haar kinderen Howick en Lily de afgelopen jaren met woord en daad terzijde heeft gestaan, blijft haar ook in ArmeniŽ steunen. "Met haar vertrek is de relatie niet voorbij", aldus dominee Willem Jan Dekker vanavond.



De vrouw was lid van de hervormde wijkgemeente. "Wij hebben contact met een organisatie die haar ter plaatse opvangt en wil begeleiden. Er is onderdak voor haar geregeld. Daar zijn wij heel dankbaar voor," aldus Dekker. De kerk heeft vanavond gehoord dat de vrouw veilig in ArmeniŽ is aangekomen.



Gisteren heeft de geloofsgemeenschap een inzamelingsactie gehouden om de moeder financieel te steunen. "Iemand die gedwongen wordt uitgezet, krijgt geen financiŽle middelen mee", zei de dominee.



De uitzetting grijpt hem en velen met hem aan. "Het waren hele emotievolle en hectische dagen. Wij waren druk in de weer met de dreigende uitzetting en hadden de hoop dat die op de een of andere manier ongedaan gemaakt zou worden. Daarom richtten we ons tot de staatssecretaris, Tweede-Kamerleden en de burgemeester. Wij hebben onze stem laten horen, waarbij we vooral het belang van de kinderen onder de aandacht brachten." Tevergeefs, aldus de dominee.



Tot op het laatste moment had hij contact met de moeder. "Ze was een totaal gebroken vrouw. Ze was leeg. Uitgedacht. En ik ken haar als een moeder die alles deed met het oog op haar kinderen. Ze was vergroeid met haar kinderen. Zo hecht."



SCHOOL

Basisschool 't Anker uit Amersfoort staat volgende week maandag als de lessen weer beginnen, eerst stil bij de uitzetting van de moeder van Howick en Lily. Lily zou dit schooljaar naar groep 8 gaan. Howick zou op het voorgezet onderwijs beginnen.



De school wil de klasgenoten ruimte geven om hun hart te luchten. "Ook organiseren we mogelijk een ontmoetingsuurtje voor ouders als daar behoefte aan is", aldus adjunct-directeur Corinne de Groot.



