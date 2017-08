Hardleerse scooterrijder provoceert politie met tatoeage

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 22:06 uur

Foto: Facebook Politie Stichtse Vecht

STICHTSE VECHT - De politie heeft vanochtend een hardleerse scooterrijder zonder rijbewijs beboet. De man toonde op het bureau bovendien op provocerende wijze een tatoeage waaruit bleek dat hij geen fan is van de politie.



De man viel op toen hij met ruim 80 kilometer per uur voor de dienstwagen uitreed in de gemeente Stichtse Vecht, meldt de politie op Facebook. Bij controle bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Bovendien was hij al negen keer eerder opgepakt voor deelname aan het verkeer zonder geldig papiertje.



De scooter is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De politie maakt proces-verbaal op voor de snelheid, en voor het tonen van de tatoeage.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht