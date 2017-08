Gewonde bij frituurpanbrand Zuilen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 23:45 uur

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Zuilen heeft maandagavond brand gewoed in een woning aan de Plesmanlaan.



De bewoner probeerde het vuur zelf te blussen. Dit lukt deels. De bewoner liep wel een verbrande hand op. Daarom kwam ook een ambulance ter plaatse. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk helemaal geblust.



De brand is ontstaan in een friteuse, zegt een woorvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.



In de woning is vooral sprake van rookschade.



