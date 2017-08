Zes rustende vrachtwagenchauffeurs van de vluchtstrook gehaald

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 05:57 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - Zes vrachtwagenchauffeurs zijn vannacht van de vluchtstrook geplukt langs de A27 bij knooppunt Lunetten. De Spaanse chauffeurs wilden daar in hun vrachtwagen de nacht doorbrengen, maar dat mag niet.



Even voor middernacht kwam een melding binnen dat er zes vrachtwagens achter elkaar stil stonden op de vluchtstook richting Almere. Rijkswaterstaat vroeg daarom de politie om†de chauffeurs naar een parkeerplaats te sturen.



Omdat de mannen gebrekkig Engels spraken, duurde het even voordat dat lukte. Ze konden uiteindelijk naar een parkeerplaats langs de A12 geloodst worden.



De vluchtstrook mag niet als parkeerplaats worden gebruikt, omdat daardoor onder meer de hulpdiensten gehinderd kunnen worden.



