In beeld: Landing luchtballon in weilanden Eemnes blijkt uitdaging

EEMNES - Een ballonvaarder probeerde gisteravond met zijn luchtballon te landen in een weiland langs de A1 bij Eemnes. Maar omdat er veel koeien in het land graasden, gaf de boer daar geen toestemming voor.



Ook iets verderop bij een manege lukte het niet om te landen, omdat daar veel paarden stonden. Uiteindelijk wisten de passagiers weer voet op vaste bodem te zetten in het gras langs de A27.



De landing ging dus niet zonder slag of stoot, maar leverde mooie plaatjes op.





