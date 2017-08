Zwembaden controleren zwemvaardigheid jonge bezoekers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 06:38 uur

PROVINCIE UTRECHT - Badmeesters laten jonge bezoekers vaker een zwemtest afleggen. Extra controle moet voorkomen dat overmoedige tieners verdrinken. Dat schrijft het AD vanochtend.



Het Nationaal Platform Zwembaden in Ede stelt dat zwembaden intensiever zijn gaan controleren. Als zwembaden meer mensen ontvangen uit landen zonder zwemlescultuur moeten zwembaden zich aanpassen.



Zwembaden hebben het vooral druk met jonge vluchtelingen die in hun thuisland niet hebben geleerd te zwemmen, zo schrijft het AD.



De zwembaden staan op scherp sinds in mei drie badmeesters schuldig zijn bevonden aan de dood van de 9-jarige Salam uit Rhenen. Het Syrische meisje verdronk in september 2015 in zwembad 't Gastland.











