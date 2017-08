Kans op onweer, regen en hagel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 06:53 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Vandaag krijgt vooral de oostelijke helft van het land te maken met stevige regen- en onweersbuien. Vanochtend trekken de eerste buien vanuit westen en zuidwesten naar de rest van het land. Dat meldt Weeronline.



Tijdens de buien is er ook in Midden-Nederland kans op onweer, hagel en windstoten. In de loop van de avond trekken de buien naar Duitsland weg.



Het KNMI in De Bilt heeft voor een groot deel van het land weercode geel afgegeven. Voor de provincie Utrecht geldt die extra waarschuwing niet.



