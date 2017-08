Speed-pedelecs het populairst in de provincie Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 07:23 uur

Foto: Remko de Waal, ANP

PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht zijn relatief de meeste zogeheten speed-pedelecs van Nederland te vinden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RDW, die die de registratie van gemotoriseerde voertuigen bijhoudt.



Per 100.000 inwoners rijden er in onze provincie ruim 76 extra snelle elektrische fietsen met extra trapondersteuning rond. In Zeeland en Overijssel ligt dat aantal net iets lager. In Limburg zijn de minste speed-pedelecs te vinden. Hier gaat het om ruim 33 per 100.000 inwoners.



In ons land rijden in totaal ruim 10.000 extra snelle elektrische fietsen. Bijna zeven op de tien bezitters is tussen de 45 en 65 jaar.



Sinds begin dit jaar is een bromfietskenteken voor dit soort high-speed-e-bikes verplicht. Bestuurders moeten evenals bromfietsers de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. Ook zijn een helm en achteruitkijkspiegel verplicht.





