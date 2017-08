Raadsleden kritisch over rol Bolsius in zaak-Howick en Lily

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 07:12 uur

Foto: Defence for Children

AMERSFOORT - Politieke partijen in Amersfoort eisen uitleg van burgemeester Bolsius over zijn inzet om Howick en Lily en hun moeder Armina in Nederland te kunnen houden. Ze willen onder meer weten welke concrete acties hij heeft ondernomen om te voorkomen dat de hele Armeense familie het land uitgezet zou worden.



Na een voor de familie zenuwslopende periode moest gisterochtend uiteindelijk alleen moeder Armina Nederland verlaten. Howick en Lily zouden nu nog logeren op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zat, niet wilde prijsgeven.



KRITIEK

In Amersfoort is kritiek op burgemeester Bolsius, omdat hij de afgelopen tijd niet zichtbaar genoeg zou zijn geweest. Zo begrepen veel inwoners en raadsleden niet waarom de burgemeester niet meeliep tijdens een speciale tocht voor Howick en Lily.



GroenLinks en de Groep El-Messaoudi willen nu weten hoe Bolsius tot dat besluit gekomen is en daarom hebben ze schrijftelijke vragen gesteld. Ze willen ook van hem horen wat zijn de rol de afgelopen weken Łberhaupt is geweest. Ook vragen ze zich onder meer af of er meer gezinnen in Amersfoort zijn die zich in een vergelijkbare situatie verkeren.



BURGERVADER

Raadsleden laten ook via sociale media hun ongenoegen blijken over de inzet van burgemeester Bolsius in het dossier. "Het is je taak als burgervader een arm om de gemeenschap te slaan'', stelt raadslid Jacques Happe van D66. Fractievoorzitter Roel Mulder van Actief Amersfoort wil met burgemeester Bolsius in debat over de kwestie, zo twittert hij.



VALSE VERWACHTINGEN

Burgemeester Bolsius liet gisteren al weten aan RTV Utrecht dat hij de kritiek op zijn afwezigheid bij de zogeheten 'hartentocht' begrijpt. "Ik snap dat heel wat mensen emoties hebben, en dat dat leidt tot opmerkingen naar mij. Maar ik wilde geen valse verwachtingen te scheppen."



Naar eigen zeggen heeft de burgemeester naar eer en geweten gehandeld. "Ik heb me continu betrokken gevoeld met de kinderen en de mensen die de tocht georganiseerd hebben. Ik weet dat ik de afgelopen weken heb gekeken of er toch nog iets mogelijk was. Mij was duidelijk dat dat niet het geval was."



SCHOOL

Basisschool 't Anker uit Amersfoort staat volgende week maandag als de lessen weer beginnen, eerst stil bij de uitzetting van de moeder van Howick en Lily. Lily zou dit schooljaar naar groep 8 gaan. Howick zou op het voorgezet onderwijs beginnen.



