Billboards op Westdijk over 'het Spakenburgse leven'

Foto: Spakenburgse Vishandel Vereniging

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In Spakenburg wordt vanmiddag de openluchtexpositie 'De Kracht van Spakenburg' geopend. Op achttien grote billboards staan grote foto's over het verleden en heden van het vissersdorp, zoals over oude ambachten, schepen en de visserij.



De expositie is een initiatief van de Spakenburgse Vishandel Vereniging. Volgens woordvoerder Ruud van Diermen hebben de foto's een duidelijke boodschap. "Het is vooral onze trots geweest om het dorp op deze manier te etaleren", zo zei hij vanochtend op Radio M Utrecht.



VISINDUSTRIE

Op de foto's is het alledaagse leven vastgelegd. "De visindustrie is altijd een belangrijke pijler geweest voor de gemeenschap, maar de expositie laat veel meer zien. Onze geweldige bakkers bijvoorbeeld, maar het toont ook de kracht van een hechte samenleving en sterk ondernemerschap. Hoewel Spakenburg, of de gemeente Bunschoten, met zijn tijd is meegegaan, zijn zaken als ambacht en samenwerking altijd overeind gebleven."



De billboards staan op de Westdijk, net buiten het historische centrum van Spakenburg. "De Westdijk is een prachtige locatie waar je een fantastisch uitzicht hebt. Vanuit het centrum worden bezoekers gewezen op de expositie", zei Van Diermen in Utrecht is Wakker.



ONDERSCHAT

Het uitzoeken van de foto's was een megaklus. "Dat heb ik wel een beetje onderschat. Veel foto's en dan moet je selecteren. Dat was soms wel een beetje emotioneel zelfs. Wij hebben natuurlijk een ander gevoel bij de foto's dan mensen van buitenaf."



De expositie is nog te zien tot en met oktober.



