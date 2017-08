Vergeten Kind staat centraal op Amersfoorts plein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 09:51 uur

De Hof in Amersfoort. Foto: MelvinvdC, Wikipedia

AMERSFOORT - Op de Hof in Amersfoort wordt vandaag en morgen een evenement georganiseerd voor stichting Het Vergeten Kind. Er zijn sport- en spelactiviteiten en muzikanten treden op.



De organisatie wil de naamsbekendheid van de stichting vergroten en natuurlijk veel geld ophalen.



Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die mishandeld of verwaarloosd worden. In de regio Amersfoort zijn dat er al vijfhonderd. Landelijk zelfs bijna 40.000.



Het geld dat wordt opgehaald wordt bijvoorbeeld besteed aan de crisisopvang, vertelt organisator Marco van der Pol. "Die is heel karig ingericht. Alleen de basis is geregeld. Die opvanglocaties proberen we te veraangenamen."



Burgemeester Bolsius komt vandaag om 12.00 uur de eerste dag openen. Zowel vandaag als morgen duren de activiteiten tot 22.00 uur.



