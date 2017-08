Onenigheid over ecoduct Soesterberg: springen reeën hoger dan 1.20 meter?

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 10:24 uur

Het Boele Staal-ecoduct over de Amersfoortseweg (N237). Foto: Twitter Amerpoort

SOESTERBERG - Het Boele Staal-ecoduct in Soesterberg blijft onderwerp van discussie. Een hek voorkomt nu nog dat reeŽn van de ene naar de andere kant kunnen lopen, maar dat wordt verlaagd.



Defensie gaat het prikkeldraad bovenop het hek verwijderen. Dieren hoeven dan niet meer 1.50 tot 1.60 meter te springen, maar 1.20 tot 1.30 meter.



"Goed passeerbaar voor reeŽn", zegt de provincie. "Voor andere soorten zoals de das zijn al voorzieningen getroffen."



Het hek helemaal verwijderen is geen optie omdat mensen anders makkelijk via het ecoduct op verboden terrein kunnen komen.



PVV

De provinciale afdeling van de PVV snapt er niets van. "Dus je bouwt een ecoduct voor 20 miljoen om reeŽn over hekken te laten springen?"



Statenlid Renť Dercksen heeft naar eigen zeggen navraag gedaan bij een kenniscentrum. "Onzin", noemt hij het verhaal van de provinciebestuur. "Als er geen goede reden is om over zo'n hek te springen, zoals gevaar of honger, dan gaan ze dat niet doen."



