"Provincie moet aandringen op noodfonds gedupeerde kippenboeren"

Foto: Koen Suyk, ANP

PROVINCIE UTRECHT - De SGP wil dat de provincie Utrecht bij het kabinet aandringt op compensatie voor gedupeerde pluimveehouders. De provinciale fractie vraagt gedeputeerde Maasdam daarover een brief te sturen aan staatssecretaris Van Dam.



Volgens de partij heeft het eierschandaal ook Utrechtse boeren flink geraakt en is het belangrijk dat Maasdam Den Haag op de hoogte brengt van de Utrechtse situatie. "De afgelopen weken stond de pluimveehouderij in Nederland ongewild in de aandacht door de gevolgen van het fipronilgebruik in een groot deel van de sector", schrijft fractievoorzitter Van Leeuwen.



LANDELIJK NOODFONDS

In de brief aan de staatssecretaris zou onder meer opgeroepen moeten worden om het optreden van de NVWA te onderzoeken, maar dat is niet het enige punt dat de SGP wil maken. Ook "het instellen, samen met de sector, van een onderzoek naar mogelijkheden voor een landelijk noodfonds voor de getroffen bedrijven" zou aan de orde moeten komen.



Van Leeuwen heeft Maasdam in een brief opgeroepen om in actie te komen. Haar collega's in Groningen, Friesland en Drenthe kaartten hun zorger eerder al aan in Den Haag.



PROVINCIE UTRECHT

In de provincie Utrecht zijn zeker twaalf eierbedrijven getroffen door het fipronil-schandaal. Dat bleek begin deze maand uit de landelijke lijst die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gepubliceerd, die voortdurend wordt bijgewerkt.



Het gaat om bedrijven in Renswoude (3), Rhenen (2), Leusden (2), Maarsbergen (2), Leersum, Woudenberg en Hagestein.





