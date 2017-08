82-jarige e-biker gezocht in bossen bij Soest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 11:30 uur

Foto: RTV Utrecht

SOEST/SOESTERBERG - De politie is in de omgeving van Soest en Soesterberg op zoek naar 82-jarige man. Er is onder meer Burgernet ingezet om hem te kunnen vinden.



Het gaat om een kalende man. Hij draagt een zwarte ribbroek, een grijze blouse met bretels en een cremekleurige korte jas. Hij heeft verder een gezet postuur. De man rijdt op een e-bike rond in het bosgebied bij Soest en Soesterberg.



Iedereen die meer weet over de man wordt gevraagd de politie te bellen.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht