Jong FC Utrecht wijkt acht keer uit naar Bunschoten

Foto: Geert Lommers

UTRECHT/BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Jong FC Utrecht speelt komend Jupiler League-seizoen acht thuisduels op het veld van IJsselmeervogels in Bunschoten.



De elf andere thuiswedstrijden zijn gewoon in stadion Galgenwaard. Een compleet overzicht van de verdeling van alle duels is te zien op de site van FC Utrecht.



Vorig seizoen speelde Jong FC Utrecht ook al meerdere duels op sportpark De Westmaat in Bunschoten, onder meer om het veld in de Galgenwaard te ontlasten.



Jong FC Utrecht begint aanstaande maandag aan het tweede seizoen in de Jupiler League. In de Galgenwaard is FC Oss dan de tegenstander.



De eerste wedstrijd in Bunschoten is op vrijdag 1 september tegen promovendus Jong AZ.



