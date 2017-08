IJsselsteinse vakantieweek afgelast vanwege slecht weer: 1800 kinderen naar huis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 12:53 uur

Het IJVO-terrein aan de Noord-IJsseldijk. Foto: Merijn van Schaik

IJSSELSTEIN - Vanwege de verwachte regen- en onweersbuien stopt de IJVO vandaag eerder dan gepland. Dat meldt de organisatie van de IJsselsteinse vakantieweek. Alle 1800 kinderen moeten opgehaald worden.



"De IJVO stopt vandaag om 13:00 in verband met verwacht noodweer. De kinderen kunnen opgehaald worden bij het wijkbord op het IJVO-terrein. Ook de kinderen uit de oudste wijken dienen opgehaald te worden!", schrijven de vrijwilligers van de organisatie op Facebook.



BEGRIP

De IJVO is een begrip in de regio en is een van de vakantieweken die ieder jaar in onze provincie georganiseerd wordt. De activiteiten in IJsselstein gaan vanaf morgen weer gewoon door, benadrukt de IJVO. De vakantieweek op de Noord-IJsseldijk duurt nog tot en met vrijdag.



Ook het Timmerdorp Maarssenbroek houdt de situatie vandaag goed in de gaten. "Het calamiteitenplan is vanochtend succesvol toegepast. Het veld is korte tijd ontruimd vanwege stevige regen. Wellicht vanmiddag weer, we letten erop!", twittert de organisatie.



WEERCODE GEEL

Het KNMI in De Bilt heeft voor een groot deel van het land weercode geel afgegeven. Dit geldt tot 20.00 uur vanavond ook voor de provincie Utrecht.



Tijdens de buien is er kans op onweer, hagel en windstoten. In de loop van de avond trekken de buien naar Duitsland weg.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht