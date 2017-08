Opnieuw patiënt overleden na behandeling van natuurgenezeres Kockengen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 13:31 uur

Het huis van Sara Glatt. Foto: RTV Utrecht

KOCKENGEN - Natuurgenezeres Sara Glatt uit Kockengen heeft opnieuw een omstreden behandeling toegepast met dodelijke afloop. In februari is een 49-jarige Zweedse vrouw overleden.



Ondanks dat het al eerder mis ging, zou de vrouw opnieuw ibogaÔne hebben toegediend. Toen de patiŽnt onwel werd zou Glatt (58) onjuiste info hebben gegeven aan opgeroepen hulpdiensten.



Dat maakt het OM zojuist bekend. Glatt moet zich daarom volgende week voor de rechter melden. Ze is na de dood van haar patiŽnt naar Duitsland gegaan en daar opgepakt na een Europees arrestatiebevel.



In 2014 werd ze ook al veroordeeld nadat een van haar patiŽnten om het leven kwam na een ibogaÔnebehandeling.



Destijds liep haar Zwitserse patiŽnt in psychotische toestand de snelweg op. Het slachtoffer werd geschept door een truck en overleed.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht