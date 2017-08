Chickfriend-bestuurders blijven vastzitten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 13:36 uur

PROVINCIE UTRECHT - De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met twee weken

verlengd, bepaalde de rechter-commissaris vandaag. Er is op dit moment voldoende verdenking is om ze langer vast te houden. De twee zitten sinds afgelopen donderdag vast in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal.



Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid omdat zij het bestrijdingsmiddel fipronil hebben gebruikt bij pluimveebedrijven in Nederland, waaronder zeker twaalf Utrechtse bedrijven Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.



OPGEPAKT

De twee zijn opgepakt door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Acht locaties in Nederland zijn doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen. Ook in BelgiŽ zijn doorzoekingen geweest.



Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat fipronil vermoedelijk toepaste, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.



VOEDSELSCHANDAAL

Door het voedselschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de NVWA. Daarbij zijn er miljoenen eieren vernietigd en veel kippen geruimd. Naar schatting bedraagt de schade voor de pluimveesector minimaal 150 miljoen euro.





