FC Utrecht maanden zonder Kali

Kali in het shirt van zijn vorige club Willem II. Foto: Orange Pictures

UTRECHT - Anouar Kali kan de komende maanden niet voetballen. De middenvelder heeft vrijdag in het competitieduel tegen ADO een zware achillespeesblessure opgelopen.



"De scheur zit precies op de spier/pees-overgang", schrijft de club op de website. "De prognose is dat Kali minimaal twee maanden is uitgeschakeld."



De 26-jarige voetballer kwam afgelopen zomer over van Willem II. Hij zou Wout Brama gaan vervangen, die naar AustraliŽ vertrok.



Kali is bezig aan zijn derde termijn bij FC Utrecht. Tussen 2011-2013 en 2014-2015 speelde hij ook al in de Galgenwaard.



