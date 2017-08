Ayoub lijkt fit voor Zenit, Klaiber of Emanuelson op plek Kali

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 15:18 uur

UTRECHT - FC Utrecht-trainer Erik ten Hag moet puzzelen met zijn opstelling voor de Europa League-kraker tegen Zenit Sint-Petersburg morgen. Hij mist Kali wegens een blessure en Janssen en Leeuwin zijn geschorst.



Er is ook goed nieuws: de blessure van Ayoub valt mee en hij lijkt fit genoeg om te spelen.



De plek van Kali (verdedigende middenvelder) wordt waarschijnlijk opgevangen door Klaiber of Emanuelson.



"Soms moet een speler spelen op een plek die niet zijn favoriete is", zei Ten Hag. "Het zijn geen grote problemen, maar vervelend is het natuurlijk wel."



De trainer gaf vanmiddag een persconferentie vooruitblikkend op Zenit-thuis. Hij zei dat de Russische tegenstander van Champions League-niveau is en prees de kwaliteiten van trainer Roberto Mancini.



EMANUELSON

Urby Emanuelson denkt dat hij qua fitheid op ongeveer 80 ŗ 90 procent van zijn kunnen zit, zei hij na afloop van de persconferentie.



Emanuelson heeft wel ideeŽn over de speelstijl van de Russische tegenstander. "Ik denk dat Zenit een soort counterploeg is, met goede middenvelders waardoor ze eventueel ook het spel zouden kunnen maken."



JENSEN

Doelman Jensen kijkt vol vertrouwen vooruit op het tweeluik tegen Zenit. "We weten dat het moeilijk gaat worden, maar we zijn er klaar voor. Als we morgen een goed resultaat boeken zou dat fantastisch zijn, want dan hebben we uit ook een kans."



