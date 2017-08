Twee rijstroken gesloten A12 bij De Meern

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 15:22 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 2) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 2) ‹ ›

DE MEERN - De bestuurder van een sportwagen heeft op de A12 richting Den Haag ter hoogte van De Meern de vangrail geramd. Door het ongeval waren er tijdelijk twee rijstroken afgesloten, inmiddels is de weg weer vrij.



Even voor 15.00 uur ging het mis: de automobilist raakte om nog onbekende redenen de controle over het voertuig kwijt en kwam in de vangrail terecht.



De auto is zwaar beschadigd, de bestuurder kwam met de schrik vrij. De automobilist is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Op dit moment staat er ongeveer 7 kilomter file vanuit Woerden met ruim 10 minuten vertraging, meldt de ANWB.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht