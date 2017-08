Picnic opent groot distributiecentrum in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 15:31 uur

Wethouder Jeroen Kreijkamp was bij het slaan van de eerste paal. Foto: Twitter Jeroen Kreijkamp

UTRECHT - Online supermarkt Picnic heeft vandaag de eerste paal laten slaan van een nieuw distributiecentrum op bedrijventerrein Lage Weide.



Dat levert vijfhonderd tot duizend nieuwe banen op, zegt een blije wethouder Jeroen Kreijkamp.



Het nieuwe distributiecentrum, het derde in totaal, opent in maart. Daarmee is Picnic nog niet klaar. Om tot een landelijk dekkende bezorging te kunnen komen, zijn nog twee van zulke centra nodig.



Het bedrijf ligt op koers om dit jaar een omzet te draaien van 100 miljoen euro, bijna zeven keer zoveel als in 2016. Dat zegt Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic.



Picnic zag het aantal klanten in de eerste helft van 2017 verdubbelen tot 65.000. Dat komt vooral doordat het bedrijf op steeds meer plekken in het land boodschappen bezorgt.



Picnic bezorgt boodschappen met elektrische vrachtwagentjes. Daarvan rijden er nu 250 rond, ruim vier keer zoveel als eind 2016.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht