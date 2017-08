Oud-wethouder Rhenen voor rechter om belastingfraude en witwassen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 09:00 uur

RHENEN - Hebben de voormalige VVD-wethouder Jan Fukkink uit Rhenen en zijn zoon zes ton van de belasting gestolen? Over die vraag buigt de rechtbank in Utrecht zich vanmorgen. Fukkink senior zou ook zo'n 85.000 euro hebben witgewassen.



Fukkink en zijn zoon waren eigenaar van een aantal ondernemingen die in 2015 failliet gingen. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze tussen 2009 en 2013 minder omzet hebben opgegeven dan ze daadwerkelijk maakten. De zaak kwam in 2014 aan het licht. Een jaar later gingen de bedrijven op de fles.



JAARREKENINGEN VERVALST

Het tweetal staan nu terecht voor belastingontduiking. De FIOD zegt dat ze ongeveer 600.000 euro hebben opgestreken en daarvoor onder meer jaarrekeningen hebben vervalst. Vader Fukkink zou bovendien van 2009 tot 2013 forse geldbedragen hebben witgewassen via zijn persoonlijke bankrekening en de rekening van zijn holding. De som zou in vijf jaar tijd zijn opgelopen tot bijna 85.000 euro.



Jan Fukkink was eind vorige eeuw ruim tien jaar wethouder in Rhenen. Zijn vroegere werkzaamheden als gemeentebestuurder moeten volgens het OM los worden gezien van de beschuldigingen in de rechtszaak.



