Gemeente Baarn voert strengere verkeersregels voor evenementen in

BAARN - Nieuwe evenementen in Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche worden voortaan strenger beoordeeld op hun verkeersmaatregelen.



Dat heeft de gemeente besloten na hevige kritiek op de parkeeroverlast bij festivals en andere evenementen.



Voor bewoners was de maat in juli vol. Toen liep het verkeer helemaal vast tijdens festival Bier en Appelsap in Lage Vuursche. Ook eerder al klaagde de contactcommissie over problemen bij evenementen, waarbij auto's en fietsen op plekken worden gezet die daar niet voor bedoeld zijn.



Het leidde uiteindelijk tot raadsvragen van de Partij van de Arbeid. Het college heeft nu besloten dat evenementenorganisaties een "goed onderbouwde schatting moeten maken van het aantal te verwachten bezoekers".



RESERVECAPACITEIT

Ook moeten de organisaties beter inspelen op onverwachte momenten, laat burgemeester Mark RŲell weten. "Er moet een betere inschatting gemaakt worden van het aantal bezoekers. Als blijkt dat er meer bezoekers zijn dan gepland, moeten ze sneller kunnen schakelen."



Om dat te regelen moeten er parkeerbegeleiders of alternatieve parkeerplaatsen zijn, aldus RŲell.



De gemeente gaat er voortaan op toezien dat deze plannen in orde zijn en kan als dat nodig is handhavend optreden.



