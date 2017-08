SP, VVD, D66 en GroenLinks stellen raadsvragen na chaos bij Careyn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 17:04 uur

Foto: Careyn

UTRECHT - De SP, VVD, D66 en GroenLinks hebben in de Utrechtse gemeente raadsvragen gesteld naar aanleiding van de chaos bij zorgorganisatie Careyn. De partijen maken zich zorgen om de kwaliteit van de zorg voor Utrechters.



Careyn verkeert in financieel noodweer. De thuiszorgorganisatie krijgt nog tot 1 september om de problemen binnen het bedrijf op orde te stellen. Als dat niet lukt, valt het doek voor Careyn.



Zaterdag werden er Kamervragen gesteld over de situatie van de instelling, nu wil de Utrechtse raad van het college weten hoe de kwaliteit van Utrechtse zorgpatiŽnten gewaarborgd kan blijven.



Careyn biedt door de hele gemeente Utrecht zorg voor ruim duizend Utrechters op meer dan 15 locaties.



De partijen willen onder andere weten van het college of de gemeente is voorbereid op een faillissement van Careyn en op welke manier de gemeente daar verantwoordelijkheid in gaat nemen.



LEVEN & ZORG

Ook vraagt de raad zich af of het klopt dat na het faillissement van thuiszorgorganisatie Leven & Zorg, eerder deze maand, enkele patiŽnten zonder zorg hebben gezeten. De gemeenteraad wil dat dit wordt voorkomen bij een eventueel faillissement van Careyn.



De partijen begrijpen niet hoe het kan dat bij de zorginstelling al lange tijd problemen zijn, zowel rondom de kwaliteit van de zorg als de organisatie. "Ondanks de voortgangsgesprekken met zowel Inspectie als de Gemeente Utrecht verbetert de situatie niet. Deze verslechtert zelfs."





