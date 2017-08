Onkruid hindernis voor hulpdiensten Stichtse Vecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 05:30 uur

Vorige week nam de brandweer in Maarssen de zaag ter hand om de weg vrij te maken. Foto: Brandweer Maarssen via Facebook

STICHTSE VECHT - Woekerend onkruid in Stichtse Vecht levert zoveel klachten op, dat zelfs de brandweer zich geroepen voelde om in te grijpen. Inwoners zijn boos en de lokale PvdA heeft de onvrede over het groenonderhoud op de politieke agenda gezet.



De brandweer in Maarssen onderbrak vorige week een oefenavond, toen een calamiteitenafrit bij de Hoge Brug onbegaanbaar bleek. Het onkruid stond er zo hoog, dat de ladderwagen er niet langs kon. Medewerkers baanden zich een weg door de taaie planten met gereedschap dat ze in hun voertuig hadden liggen. Een bericht op Facebook leidde al snel tot tientallen negatieve opmerkingen over het gemeentelijk groenbeleid.



NIEUWE GROENAANNEMER

Inwoners van de dorpen van Stichtse Vecht klagen al langer over de manier waarop er wordt gesnoeid en gemaaid en over volle afvalbakken. De klachten zouden zijn toegenomen sinds Stichtse Vecht dit jaar een nieuwe groenaannemer in de gemeente aanstelde.



Fractievoorzitter Maarten van Dijk van PvdA Stichtse Vecht beaamt dat er veel klachten binnenkomen. "Ongekend veel en het gaat met name om de afgelopen periode, sinds de nieuwe groenwerker voor de gemeente actief is. We worden benaderd door bewoners, maar we lezen er ook veel over op sociale media. Dit zijn geen opstartproblemen meer."



OPENBARE RUIMTE

De raadsfracties van de PvdA en Lokaal Liberaal deden onlangs nog een voorstel om meer geld vrij te maken voor het beheer van de openbare ruimte. Daar was in juni geen politieke meerderheid voor te vinden.



Van Dijk wil nu dat de gemeenteraad direct na het zomerreces met bewoners en de aannemer over het voortwoekerende groen praat en stelt voor om de in 2018 geplande evaluatie van het gemeentebeleid naar voren te halen.



