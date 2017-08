Motorbestuurder onderuit in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 20:44 uur

BAARN - Bij een motorongeluk aan de Plataanlaan in Baarn is een man gewond geraakt. Hij heeft een bloedende arm en last van zijn voet overgehouden aan het ongeval.



Na 19.30 uur ging de bestuurder onderuit. Volgens buurtbewoners reed hij te hard uit de richting van de Eemnesserweg over de Plataanlaan. Daarop zag hij een van rechts komende bestuurder te laat en botste vol in de zijkant van de auto.



Het ambulancepersoneel heeft de man nagekeken en heeft hem met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.



Omwonenden spreken van een "zeer gevaarlijke situatie". De maximumsnelheid van de weg is kort geleden van 50 kilomter per uur naar 30 kilometer per uur gegaan. Volgens buurtbewoners zouden maar weinig mensen zich aan deze snelheidsbeperking houden.



