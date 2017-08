Zenit op volle oorlogssterkte aangekomen in de Galgenwaard

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 19:19 uur

Roberto Mancini Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Zenit Sint Petersburg is de grote favoriet woendagavond in de eerste play-off wedstrijd van de Europa League tegen FC Utrecht. De Russen kwamen dinsdag onderleiding van coach Roberto Mancini aan in Utrecht.



De ploeg is op volledige oorlogssterkte. Alleen middenvelder Viktor Faizulin is geblesseerd. "Iedereen die hier is kan spelen", zei Mancini tijdens de persconferentie. De Italiaan was al eens eerder in Utrecht. Hij speelde begin jaren '80 in de Galgenwaard een oefenwedstrijd met Sampdoria. "We kijken woensdag hoe iedereen er fysiek voorstaat. Dan beslissen we wie er gaan spelen. We hebben 48 uur geleden nog een wedstrijd gespeeld en natuurlijk houden we rekening met het competitieschema en de wedstrijd van zondag."



KOPLOPER IN RUSLAND

Zenit won afgelopen weekend nog van Akhmat Grozny met 4-0. De uitslag was wat geflatteerd omdat Grozny een deel van de wedstrijd met 10 man speelde. Aanvaller Aleksandr Kokorin maakte toen een van de doelpunten. Het vormt een koppel met de gevaarlijke Argentijn SebastiŠn Driussi. In de Russische competitie staat Zenit oppermachtig bovenaan met vijf gewonnen wedstrijden en een gelijkspel. Het scoorde 15 keer en kreeg slechts 3 goals tegen.



Verdediger Branislav Ivanovic komt op FC Utrecht aanvaller Cyriel Dessers te spelen. De Belg scoorde twee keer dit weekend. "Ik heb dat gezien. Het is een goede technische speler. Daarnaast heeft Utrecht nog een paar goede aanvallers, maar we zijn klaar voor hen. Het is een goede technische ploeg, maar we denken wel dat we een antwoord hebben op het Hollandse 'spel'."



