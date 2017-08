Auto vliegt in brand op A1

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 15 augustus 2017, 23:37 uur

Foto: Caspar Huurdeman

EEMBRUGGE - Op de A1 bij Baarn is gisteravond een auto van de weg geraakt en in brand gevlogen.



De bejaarde bestuurder reed in een bocht rechtdoor de berm in. Na tientallen meters door het hoge gras te hebben gereden, reed hij zich vast op een boomstam en vloog zijn auto in brand.



De bestuurder kon op tijd uit de brandende wagen stappen. De brandweer bluste het vuur, maar van de auto bleef niets heel.



