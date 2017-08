Hongaarse eetpiraten krijgen boete van 350 euro

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 06:14 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Drie 'eetpiraten' moeten elk een boete van 350 euro betalen. De Hongaarse mannen gingen in april over de schreef in een restaurant in de Voorstraat, in het centrum van Utrecht.



Samen met drie anderen aten ze een flink aantal pizza's en er werd ook gedronken. Na het diner wilden ze het pand verlaten zonder te betalen.



De politie kwam erbij om het zestal in te rekenen. Enkelen zouden zich al eerder schuldig hebben gemaakt aan niet-betalen na een restaurantbezoek.



Volgens de rechter was tegen drie verdachten te weinig bewijs, de drie anderen krijgen een boete. Als ze die niet betalen moeten ze zeven dagen de cel in.



Het is lastig om eetpiraten aan te pakken, maar Koninklijke Horeca Nederland adviseert horeca-ondernemers om altijd aangifte te doen bij de politie van oplichting.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht