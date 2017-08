"Weg met herenfiets met hoge stang"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 07:04 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - De herenfiets, met zijn hoge stang, is gevaarlijk in het verkeer. De fiets is onveiliger dan een fiets met een lage instap.



Als het aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) uit Amersfoort ligt gebruiken ook vaders met jonge kinderen en senioren een fiets zonder stang.



Uit onderzoek blijkt dat het hoofd bij een valpartij van een hoge-stang-fiets eerder de grond raakt dan schouder of heup, omdat de fietser meer voorovergebogen zit.



Ook is het (plotseling) afstappen lastiger. Vooral oudere mensen, die lichamelijk wat minder flexibel zijn, kunnen daarom vallen.



ACHTERHAALD IDEE

Volgens Veilig Verkeer Nederland is het hele idee van de herenfiets bovendien achterhaald. "Het idee van zulke fietsen stamt uit de negentiende eeuw, toen deze constructies nog nodig waren om ervoor te zorgen dat de fiets wel stevig genoeg was."



"Inmiddels zijn damesfietsen haast net zo stabiel als herenfietsen, ondanks dat ze op een andere manier gebouwd zijn."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht