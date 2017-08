Fanplein FC Utrecht open om 14.30

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 09:27 uur

Foto: Koen Laureij

UTRECHT - DrieŽnhalf uur voor de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en Zenit Sint-Petersburg van start gaat kunnen fans van de thuisclub al terecht op het fanplein.



Het plein is ingericht voor de ingang van Number Four, het supportershome bij de Bunnikside. Vanaf 14.30 treden artiesten als Martin van Doorn, Winnie en DJ San Sebastiaan op.



De wedstrijd begint om 18.00 uur. Fans worden gevraagd iets eerder in stadion Galgenwaard te zijn omdat de kersverse Utrechtse wereldkampioene Dafne Schippers wordt gehuldigd.



Bij de vorige Europa League-wedstrijd tegen Lech Poznan was de verzamelplek voor FC Utrecht-fans in het centrum van de stad op de Neude. Daar ontstond af en toe een grimmige sfeer en waren wat confrontaties met Poolse fans.



