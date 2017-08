Agent schiet verwarde man neer in Loosdrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 09:50 uur

Archieffoto. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De politie heeft vannacht een verwarde man voor zijn woning neergeschoten in Loosdrecht. Hij zou suÔcidaal zijn en een gevaar vormen voor zijn omgeving.



Volgens NH zijn rond 1.45 uur vijf schoten gelost. Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet bekend hoe gewond hij is. Een politiewoordvoerder ontkent tegenover de regio-omroep het verhaal dat de man is overleden.



Het incident was op de Van Dorenwerdestraat in Nieuw-Loosdrecht, om de hoek bij Vliegveld Hilversum.



