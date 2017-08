Ongeluk in Woudenberg: moeder en kind gewond

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 10:55 uur

WOUDENBERG - In de polder tussen Woudenberg, Leusden en Scherpenzeel is vanochtend een zwaar auto-ongeluk gebeurd. Een moeder en haar kind zijn gewond geraakt.



Een bestelbusje en een personenauto botsten rond 10.00 uur op elkaar op de Voskuilerweg en de Voskuilerdijk. Het busje kwam tot stilstand tegen een boom en de auto belandde op z'n kant op de weg.



De hulpdiensten riepen de hulp in van een traumahelikopter, maar die werd even later weer afgezegd. Hoe de slachtoffers er precies aan toe zijn, is nog niet bekend.



