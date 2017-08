Poolse opsporingsposters in Bunschoten voor Savannah

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 11:17 uur

Foto: GinoPress

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De politie heeft in de omgeving van Bunschoten posters opgehangen waarop in het Pools informatie wordt gevraagd over de moord op Savannah.



In Bunschoten werken veel mensen uit Polen en de politie hoopt op deze manier meer tips binnen te krijgen. De posters zijn onder meer in supermarkten opgehangen.



Savannah (14) werd begin juni dood gevonden in een sloot bij het industrieterrein De Kronkels. Een jongen van zestien uit Den Bosch zit vast op verdenking van doodslag op het meisje.



Sinds het begin van het onderzoek zijn er al een paar honderd tips binnengekomen en nog steeds komt er mondjesmaat informatie binnen, laat een politiewoordvoerder weten.



De politie is met name op zoek informatie van mensen die op 1 juni, vooral tussen 14.00 en 16.00 uur, in park De Vinken waren.



Op die dag raakte Savannah vermist. Zondag 4 juni werd ze gevonden in het nabijgelegen De Kronkels.



