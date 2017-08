'Incident' bij kinderopvang De Bilt, ouders krijgen vanavond uitleg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 16 augustus 2017, 11:22 uur

DE BILT - Bij buitenschoolse opvang Partou in De Bilt heeft vorige week een incident plaatsgevonden waarover ouders vanavond worden bijgepraat. Wat er precies is voorgevallen wil Partou nog niet zeggen.



Gisteravond zijn ongeveer 250 ouders per mail uitgenodigd voor een speciaal ingelaste bijeenkomst woensdagavond in zalencentrum H.F. Witte op het Henri Dunantplein.



Pas als alle ouders zijn ingelicht komen het OM, de gemeente en Partou met een verklaring naar de media. Ouders zijn vanaf 19.30 uur welkom.



Er is gelegenheid om vragen te stellen, blijkt uit de uitnodiging die RTV Utrecht heeft ingezien. Als ouders niet aanwezig kunnen zijn krijgen ze na afloop een samenvatting.



Partou heeft twee locaties in De Bilt: op de Kerklaan (bij het Van Boetzelaerpark) en bij Sportpark Weltevreden. Op welke plek het incident heeft plaatsgevonden is niet bekend.



